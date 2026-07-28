VOLQUETE CASI VUELCA AL HUNDIRSE EN OBRA Y TRÁILER TIRA CABLEADO AMBOS INCIDENTES EN PLENO CENTRO DE ESCÁRCEGA

Dos incidentes registrados este día en la colonia Centro de Escárcega generaron movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, luego de que un camión tipo volquete quedara inclinado al hundirse el terreno donde realizaba trabajos de relleno y, en otro punto, un tráiler con doble caja seca provocara daños al cableado de servicios básicos.

El primer reporte ocurrió a un costado de la calle 31, debajo de la zona por donde atraviesa el Tren Maya, donde un camión volquete realizaba maniobras en una obra de relleno con material de sascab. De acuerdo con la información recabada, el peso de la unidad provocó que el terreno no soportara la carga, ocasionando que una de las llantas se hundiera y que el vehículo terminara ladeado, generando riesgo de que pudiera volcar.

Trabajadores del lugar solicitaron apoyo y, con ayuda de maquinaria pesada, lograron retirar el volquete del punto donde quedó atrapado, evitando mayores complicaciones.

Horas más tarde, otro incidente ocurrió sobre la calle 25, entre las calles 26 y 28, cuando un tráiler con doble caja seca circulaba por la zona y, debido a sus dimensiones, terminó reventando cables de internet y energía eléctrica, además de provocar d∂ñøs en una mufa de un domicilio o establecimiento.

La situación generó afectaciones en los servicios de comunicación y suministro eléctrico del sector, por lo que habitantes solicitaron la intervención correspondiente para reparar los daños. Elementos de Protección Civil y corporaciones policiacas acudieron a ambos puntos para atender los reportes, acordonar las zonas y tomar conocimiento de los hechos. En el caso del tráiler, el conductor se comprometió a cubrir los daños ocasionados.