REALIZAN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL CERESO DE CIUDAD DEL CARMEN
Durante la madrugada de este martes se realizó un operativo de seguridad y revisión al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad del Carmen.
En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.
La inspección tuvo como objetivo revisar las instalaciones y detectar objetos, artefactos o sustancias prohibidas que pudieran representar un riesgo al interior del centro penitenciario.
De acuerdo con el reporte oficial, el operativo concluyó sin incidentes.