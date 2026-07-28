CANIRAC PIDEN AL GOBIERNO MÁS EVENTOS EN EL CENTRO HISTÓRICO PARA IMPULSAR VENTAS DE RESTAURANTES

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Campeche, Rodrigo Bojórquez Ruiz, señaló que es necesario fortalecer la realización de eventos en el Centro Histórico, para generar mayor actividad turística y beneficiar a los restaurantes ubicados en esta zona.

Explicó que el sector restaurantero ha solicitado ante el Gobierno del Estado, que durante todo el año se desarrollen actividades culturales, artísticas, deportivas y de convenciones, ya que estos eventos permiten atraer visitantes y aumentar la afluencia de clientes a los establecimientos locales.

El dirigente empresarial destacó que la participación del sector privado es fundamental para que los eventos tengan mayor impacto y puedan consolidarse como actividades permanentes que impulsen la economía del Centro Histórico y del estado, y ante ello necesitan que las secretarías como de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico se involucren.

Indicó que actualmente trabajan en la organización del Festival del Ron junto con autoridades y empresarios, donde buscan integrar a los restaurantes mediante estrategias como un pasaporte gastronómico que permita a los turistas conocer la oferta culinaria de Campeche y visitar diferentes negocios participantes.