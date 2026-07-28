POR INCOMPETENTE, EL GOBIERNO DE LAYDA NO EJERCIÓ $1,482 MILLONES EN EL 2024: TANIA GONZÁLEZ

-“¿Con qué autoridad se piden deudas cuando no fueron capaces de ejercer correctamente el recurso que ya se tenía?”

En el análisis de la cuenta pública del Gobierno del Estado 2024, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Tania González Pérez, reveló que por incompetencia del Gobierno de Layda Sansores, mil 482 millones de pesos no fueron ejercidos ese año.

Un Gobierno no puede presumir responsabilidad financiera cuando deja de ejercer cientos de millones de pesos que le envía la Federación para el gasto público.

Y aseveró: “Mil 482 millones de pesos fueron regresados a México, mientas miles de campechanos siguen esperando un medicamento, una Casa de Salud digna, una quimioterapia retrasada, una carretera en Calakmul, Palizada y Hopelchén; un camino saca cosechas, un pozo para riego, un paradero (de camión) digno para protegerse del sol y de la lluvia y los sectores productivos un rescate financiero que les alargue la vida productiva”.

González Pérez continuó: “¿Qué le decimos a estos campechanos que siguen esperando, cuando te das cuenta de que no es un problema de insuficiencia presupuestaria, sino de gestión, dirigencia, planeación y conocimiento de la administración pública?”.

Precisó que el Gobierno de Layda tuvo en el 2024 un Presupuesto de Egresos de 28 mil 854 millones de pesos y sólo gastó 27 mil 313 millones, para un total de mil 482 millones no ejercidos o no usados en las necesidades de Campeche, por lo tanto, esto significa que nunca fue un problema de falta de recursos, sino de incapacidad para administrarlos.

Por último, la legisladora expuso que con ese se pudo haber hecho, entre otras cosas, de 80 a 100 kilómetros de pavimentación carretera, 500 kilómetros de caminos saca cosechas, la compra de mil ambulancias y pago de quimioterapias, pero tuvimos carreteras en mal estado con accidentes fatales a finales del 2024, aumento de inseguridad, falta de programas de atracción de inversiones que generen empleos y falta de promoción para atraer turistas al Estado, y en el último rubro hoy tenemos un barco que costó la tercera parte de lo reportado.