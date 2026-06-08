ES ACTO DE CENSURA DE SHEINBAUM EL PEDIR QUE NO VEAN TV AZTECA, RECALCAN

HAY ASUNTOS MÁS IMPORTANTES EN EL PAÍS COMO SALUD, SEGURIDAD O LOS LLAMADOS NARCOPOLÍTICOS QUE AÚN ESTÁN EN LAS FILAS DE MORENA

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Fernández Montúfar, calificó como un acto de presión muy grande y de censura mediática la recomendación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no ver Televisión Azteca, pues vulnera la libertad de expresión y el derecho de los mexicanos a consumir los contenidos que deseen.

La legisladora señaló que la investidura presidencial otorga un “valor enorme” a cualquier opinión de la mandataria, por lo cual posicionarse en contra de un medio específico constituye una agresión a la libertad informativa, lo que es decepcionante. “Es lamentable que en las mañaneras se estén dando pie a esos temas cuando hay asuntos tan importantes en el país como salud, seguridad o los llamados narcopolíticos que aún están en las filas de Morena”, afirmó.

Fernández Montúfar expresó su decepción por el comentario presidencial, y advirtió que lejos de lograr su objetivo, la declaración podría generar un efecto rebeldía que beneficie a la propia televisora. “Jamás en mi vida veo televisión de ese tipo, pero ahora lo que quiero es verla”, declaró.

La diputada instó a que la Presidenta cuente con asesores mejor preparados, “para evitar que diga esas tonterías”.