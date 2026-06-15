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JOVEN DE 19 AÑOS ES HALLADA SIN VIDA EN CUARTERÍA DE CIUDAD DEL CARMEN

Una joven de 19 años fue encontrada sin vida la mañana de este domingo al interior de una cuartería ubicada en la colonia Santa Margarita, en Ciudad del Carmen. El hallazgo ocurrió en un inmueble situado sobre la calle 51 por 48, donde paramédicos de la Cruz Roja acudieron tras recibir el reporte de una persona inconsciente; sin embargo, al llegar confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja sentimental de la joven indicó que durante la noche sostuvieron una discusión y posteriormente salió del lugar. Al regresar, aseguró haberla encontrado suspendida. La zona fue acordonada por elementos policiacos mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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