lunes, junio 15, 2026
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VECINOS DE SANTA RITA BLOQUEAN AVENIDA CONSTELACIONES POR FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Vecinos del fraccionamiento Santa Rita bloquearon la tarde de este domingo la avenida Constelaciones, en su cruce con avenida Isla de Tris, para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la reinstalación del servicio de energía eléctrica, luego de permanecer durante varias horas sin suministro.

Los inconformes cerraron la vialidad con sus vehículos, generando afectaciones al tránsito en la zona. Señalaron que la falta de electricidad ha impactado sus actividades cotidianas, por lo que decidieron manifestarse hasta obtener una respuesta de la paraestatal y el restablecimiento del servicio.

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