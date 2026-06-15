PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS SIMULA RESULTADOS Y SE PROMOCIONA CON RECURSOS PÚBLICOS: PALESTINO

El delegado estatal del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, Froilán Palestino Cruz, acusó al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus de carecer de obras de impacto para Carmen, atribuirse acciones impulsadas por el Gobierno Federal y utilizar recursos públicos para promover su imagen política. Afirmó que, pese al presupuesto anual cercano a los mil 900 millones de pesos, la administración municipal no ha concretado proyectos que transformen las condiciones del municipio. “No vemos una obra real de su administración. Ha hecho eco de las obras que el gobierno federal tiene y programas federales, pero se las atribuye”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el Ayuntamiento presume trabajos parciales de pavimentación mientras persisten problemas en vialidades importantes de la ciudad. Indicó que sectores de la Periférica y la zona de Playa Norte presentan un severo deterioro, situación que se ha agravado con las lluvias recientes. “Está haciendo pequeños trozos de avenidas o de calles y presume la pavimentación”, expresó al cuestionar los resultados de una administración que, dijo, también recibe recursos federales y apoyos de Pemex para diversas acciones.

Palestino Cruz también acusó al edil de realizar una promoción anticipada de su figura mediante la distribución de artículos promocionales y la constante difusión de su imagen. Consideró que estas acciones generan una ventaja indebida frente a otros aspirantes políticos y advirtió que podrían constituir violaciones a la legislación electoral. “Está incurriendo en un delito porque sigue haciendo campaña repartiendo playeras y autopromocionándose. Él no es candidato”, afirmó, al tiempo que recordó que los dirigentes nacionales de Morena han señalado que los aspirantes deben esperar las convocatorias oficiales y respetar los tiempos internos del partido.