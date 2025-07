¡NO ENGAÑEN! EL GOBIERNO ESTATAL NO ESTÁ REGALANDO MOTORES, ACLARA SIERRA CORONEL, Y PIDE MUCHA ATENCIÓN A INPESCA Y A LAYDA

El presidente de la cooperativa pesquera Escameros del Golfo, Adrián de Carlo Sierra Coronel, negó que el Gobierno Estatal esté regalando motores, como se ha difundido públicamente, pues los beneficiarios deben pagar el 30% del costo total, además de entregar su motor viejo como requisito, ante lo cual pidió mucha atención a Inpesca y a la gobernadora Layda Sansores, porque sólo engañan a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y aseveró: “Dicen que regalaron 40 ó 47 motores, pero eso no es cierto, porque al menos nosotros no hemos pedido nada por falta de dinero, pues tenemos que pagar una parte. Si el motor cuesta $300 mil, el pescador debe tener 60 mil pesos y documento de la cooperativa listos para acceder al programa”.

El dirigente pesquero precisó que la aportación del Gobierno Estatal es del 35%, la federal del 35%, y el resto lo cubre el beneficiario, por lo que no se trata de una donación, sino de una compra subsidiada.

Además, criticó que los motores entregados estén condicionados a la entrega del equipo anterior, lo que impide a los pescadores conservar refacciones útiles, pues están pagando por el equipo nuevo. “No es ayuda si tengo que entregar mi motor viejo, ¿por qué no me lo puedo quedar si es algo que yo pagué?, ¿dónde está la ayuda?”, cuestionó.

Sierra Coronel aseveró que estos programas generan simulación y desinformación, lo que afecta la imagen de los cooperativistas ante la opinión pública y las autoridades.

“Le pido al Gobierno que hable con la verdad. No hay regalos. Que no engañen a la Presidenta de la República, quien pide honestidad”, exigió, y denunció también que, en muchos casos, las facturas no salen a nombre del pescador que pagó, sino de la cooperativa, lo que puede derivar en conflictos o malas prácticas.

“Dicen que los presidentes de cooperativa se quedan con los motores, pero eso no pasa aquí. Si un pescador pagó, ese motor es suyo. Nadie puede quitárselo”, aseguró, en respuesta a señalamientos contra líderes pesqueros.

Sierra Coronel adelantó que viajará a la Ciudad de México el próximo 12 de agosto, para entregar en la oficina de la Presidencia de la República documentos y pruebas de esta situación y de que están entre lodazal por falta de dragado.