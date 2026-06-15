TRAS POLÉMICA DETENCIÓN DE REPORTERO, SPSC ASEGURA QUE REALIZARÁ UNA INVESTIGACIÓN

Luego de la difusión de videos que muestran la detención del reportero Carlos Tun mientras realizaba la cobertura de un accidente sobre la avenida Patricio Trueba, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) informó que inició un procedimiento para esclarecer lo ocurrido.

Mediante un comunicado oficial emitido este 14 de junio, la dependencia señaló que integrará una carpeta de investigación administrativa para recabar y analizar toda la información relacionada con el caso. Posteriormente, el expediente será turnado a la Comisión de Honor y Justicia, instancia encargada de determinar posibles responsabilidades conforme a la normatividad vigente.

La SPSC aseguró que mantiene su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión, además de señalar que cualquier conducta presuntamente contraria a la ley será investigada. El pronunciamiento se da después de que la detención del comunicador generara cuestionamientos y denuncias por un presunto ataque al ejercicio periodístico en Campeche.