EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

LAYDA HIPOTECARÁ NUESTRO FUTURO.

Se desconoce en qué ha gastado Layda Sansores los más de 100 mil millones de pesos que ha manejado en sus cuatro años de nefasto gobierno, pues mantiene a Campeche sumido en el decrecimiento, el desempleo, la pobreza y la inseguridad. Y ahora para sorpresa de todos, pretende hipotecar el futuro del estado solicitando una deuda de mil millones de pesos para que paguemos en los próximos 20 años.

Apenas antier la Auditoría Superior de la Federación anunció que hubo posibles colusiones del gobierno de Layda Sansores en las contrataciones de obras públicas para obtener beneficios indebidos ya que no se consideraron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otras condiciones pertinentes. En pocas palabras, benefició a quien pagó el diezmo.

Todavía el pasado 30 de septiembre en su show del Jaguar, Layda Sansores festejó los avances en la modernización de carreteras que realizaba el Ejército Nacional. Ello nos lleva a preguntar, ¿por qué si le acaban de modernizar la red carretera, necesita ahora otros mil millones para hacer lo mismo? ¿Hasta dónde llegará la corrupción en este Gobierno de Todos los Sansores? Resultaron peor que los piratas que saquearon la ciudad hace 350 años.

EL SAQUEO QUE SE AVECINA EN 2026.

El diputado mocista, Pedro Armentía López, alertó que Campeche recibirá el presupuesto más bajo en la ultima década, situación alarmante porque el Fondo de Aportación de Seguridad Social considera un decremento del 54.7%, 563 millones de pesos menos afectarán directamente al sistema de salud.

Reveló que para 2026 la Federación presupuestó 24 mil 485 millones de pesos para Campeche, pero Layda Sansores estima un gasto de 27 mil 151 millones de pesos, ¿de dónde obtendrá los 2 mil 666 millones restantes? También lo explicó. La gobernanta sólo proyecta un ingreso de 23 mil 28 millones de pesos, con lo que estará mil 462 millones debajo de lo que otorgará la Federación, diferencia que se consideraría un excedente de “libre dispersión” que podrá gastar como quiera.

Para cubrir el saldo restante (2,666 mdp – 1,462 mdp), Layda Sansores pretende endeudar Campeche con al menos mil millones de pesos, los cuales gastará en modernizar las carreteras que ¡acaba de modernizar el Ejército Nacional! ¿Pues no que acabaría con la corrupción? ¿Qué no iba a mentir, robar y traicionar? El Gobierno de Todos los Sansores nos estaría robando el futuro.