lunes, junio 15, 2026
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SPSC AFIRMA QUE MARCELA MUÑOZ ACTÚA CON TRANSPARENCIA, ÉTICA Y APEGO A LA LEY

A través de un comunicado, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) aseguró que su titular, Marcela Muñoz Martínez, conduce la institución con transparencia, ética y apego a la ley, al rechazar una cadena de mensajes difundida en WhatsApp que cuestiona la aplicación de infracciones y el uso de grúas en Campeche.

La dependencia negó que la secretaria tenga alguna relación con empresas de grúas o corralones y afirmó que tampoco existe una instrucción para enviar vehículos al depósito por faltas menores. Señaló que todas las sanciones y procedimientos se aplican conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito vigente.

La SPSC sostuvo que la información difundida es falsa y busca desacreditar a la corporación y a su titular. Por ello, exhortó a la ciudadanía a no replicar rumores y verificar cualquier información a través de los canales oficiales de la institución.

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