EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 15 DE JUNIO DE 2026

SANSORES Y SU CURRICULUM DE INCONGRUENCIAS.



Comentamos el sábado de la publicación de la gobernadora, la cual tituló “cosas que no sabían de ella” y que ocasionó negativas reacciones entre usuarios. Para ampliar ese reprobable currículum, el político opositor Víctor Améndola se tomó el tiempo para hacer unas precisiones que vale la pena difundir.

“Criticó las privatizaciones de Peña Nieto. Incluso declaró ‘Que privaticen la puta madre que los parió’. Pero entre 1988 y 1994 su actual pareja Romeo Ruíz y ella aprobaron TODAS las privatizaciones en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Él fue diputado federal en el periodo 1988-1991 y ella 1991-1994.” ¿Dónde quedó la congruencia de Layda?

“Ha estigmatizado al PRI y al pasado. Pero su padre fue presidente nacional del PRI, fue coordinador de ambas cámaras federales y gobernador de Campeche. Todo bajo las mismas siglas de ese PRI corrupto; la enorme fortuna de la familia Sansores no se explica bajo el hurto y saqueo del erario estatal y federal de esas épocas.” Y si hace falta alguna prueba de ello, basta con darse una vuelta por San Lorenzo y el hotel Siho Playa. ¿Dónde queda la congruencia de Layda?

“Criticó a Christian Castro Bello porque era sobrino de Alejandro Moreno. Pero en 2024 apoyó la candidatura de (su sobrina) Anthea Sansores, candidata a Diputada Federal del Distrito 20 cuya cabecera era Álvaro Obregón, donde en ese momento gobernaba Sansores. Actualmente su otro sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, está en campaña para ser candidato a gobernador (por el PT) aquí en Campeche, donde ella es gobernadora.” ¿Dónde queda la congruencia de Layda?

“Cuestionó la contratación de deuda pública. Cuando Jorge Salomón Azar García dejó el gobierno de Campeche en 1997, criticó los montos de deuda pública. En diciembre de 1997 entró al Congreso a exigir a los diputados locales que no se aprobaran la ley de egresos ni la de ingresos para el ejercicio 1998. Actualmente ella ha solicitado una deuda pública por mil millones para Campeche.” ¿Dónde queda la congruencia de Layda?

“El expresidente (López Obrador) predicaba una “austeridad republicana”. Pero Sansores ostenta vestimentas y prendas con valor de varios miles de pesos. Fue famosa su ropa de diseñador de los jóvenes asesinados de Ayotzinapa. Prendas diseñadas por Carmen Rión que tuvieron un costo de 22 mil 185 pesos. Todo esto fue pagado con dinero público durante su etapa como Senadora. Los gastos formaron parte de una investigación periodística (#LadyFacturas) que evidenció sus compras con cargo al erario.” ¿Dónde queda la congruencia de Layda?

Bien señala Víctor Améndola que “basta con revisar hemerotecas, bibliotecas o tener un poco de memoria para cotejar la veracidad de esta información”. A esto hay que añadir sus traiciones al PRI, PAN, PRD, Convergencia y Movimiento Ciudadano, hasta llegar a Morena. Sin duda, una vida llena de incongruencias.