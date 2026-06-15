ALUMNOS DEL CECyTEC EXIGEN EVALUACIONES JUSTAS Y QUE VÍCTOR PONCE ATIENDA LAS PROBLEMÁTICAS DEL PLANTEL

ADVIERTEN ACCIONES DE PROTESTA SI NO ATIENDEN SUS DEMANDAS

Estudiantes de sexto semestre del CECyTEC Campeche alzaron la voz mediante un comunicado en el que denuncian presuntas irregularidades académicas, deficiencias en la infraestructura y situaciones que consideran injustas dentro de la institución. Los alumnos señalan que el maestro Sergio Tun Salazar habría faltado a una parte importante de las clases, dejó sin calificar decenas de ejercicios y estableció criterios de evaluación que, afirman, ponen en riesgo el esfuerzo realizado durante todo el semestre.

Entre sus principales reclamos se encuentra el hecho de que una sola actividad aplicada al final del parcial represente el 50 por ciento de la calificación final, así como la exigencia de realizar hasta 200 ejercicios para tener derecho a presentar un examen extraordinario. También denuncian presuntos comentarios humillantes, conductas que consideran machistas y un ambiente que, aseguran, ha generado temor entre algunos estudiantes para expresar sus inconformidades.

Además de las quejas académicas, los alumnos cuestionan las condiciones del plantel, al señalar que existen salones deteriorados y sin ventanas. En ese contexto, exigen al director general del CECyTEC, Víctor Ponce Hernández, atender las problemáticas de la institución, garantizar evaluaciones justas, transparentar los procesos de extraordinarios y escuchar directamente las demandas de la comunidad estudiantil.

Los inconformes advirtieron que analizan emprender acciones de protesta para exigir respuestas a sus demandas, al considerar que están a punto de concluir su formación académica y que las situaciones denunciadas afectan el trabajo realizado durante los últimos tres años.