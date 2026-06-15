FAMILIARES DE YOSELIN VALERIA EXIGEN INVESTIGACIÓN A FONDO TRAS SU MUERTE EN CIUDAD DEL CARMEN

Familiares de Yoselin Valeria de la Cruz Cruz exigieron a las autoridades una investigación profunda, transparente y sin omisiones para esclarecer la muerte de la joven, quien fue encontrada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Santa Margarita de Ciudad del Carmen. La víctima, originaria de Tabasco, residía en un predio de la calle 51 entre 48 y 50, por lo que sus familiares viajaron a la isla tras conocer la noticia para realizar los trámites correspondientes y trasladar sus restos a su estado de origen.

De acuerdo con testimonios de vecinos, horas antes del hallazgo la joven presuntamente sostuvo una discusión con su pareja sentimental. Según estas versiones, fue el propio hombre quien realizó el reporte al número de emergencias 911 después de localizarla dentro del inmueble. Ante estos antecedentes, familiares señalaron que Yoselin presuntamente habría sido víctima de agresiones por parte de su pareja, por lo que pidieron a las autoridades ministeriales agotar todas las líneas de investigación.

Como parte de las primeras diligencias, la pareja sentimental fue presentada ante las autoridades para rendir su declaración en calidad de testigo. Tras concluir este procedimiento recuperó su libertad, ya que hasta el momento no existen elementos que permitan otra actuación legal en su contra.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y serán los resultados de los peritajes y las indagatorias ministeriales los que determinen las causas y circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la joven.