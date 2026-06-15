“POR LO PRONTO NO HABRÁ REUNIÓN CON LA CNTE”: SHEINBAUM

Tras el anuncio magisterial de que continuarán las protestas, durante su conferencia mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “por lo pronto no” habrá posible reunión con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Gobernación.

Dijo que lo que se ha planteado son reuniones tripartitas en los Estados, pero los secretarios de Educación y Gobernación pueden dar más información.