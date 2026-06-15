EVITA LA PRESIDENTA ENTRAR AL DEBATE CON LA ZAR ANTIDROGAS DE EU SOBRE PERSECUCIÓN CONTRA POLÍTICOS QUE PROTEGEN AL NARCO

Ante la advertencia de la “zar antidrogas” de Estados Unidos, Sara Carter, de que van contra políticos que protegen al narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió no entrar al debate, e insistió en que su posición es firme en la defensa de la soberanía y en la colaboración sin subordinación.

La mandataria federal dijo también que ayudará en lo que pueda en términos humanitarios para que no llegue droga a Estados Unidos, y pedimos que de ese lado se trabaje para que no lleguen armas a México.

Video: Avi.