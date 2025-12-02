EN REDES: DEUDA PÚBLICA REBASA LOS 18 BILLONES DE PESOS; ¿Y LAS FINANZAS SANAS QUE PRESUME MORENA?

Mediante una publicación en redes sociales, la página Amor por México señala que la deuda pública se disparó pese a que el Gobierno asegura que hay “finanzas sanas”, pues nuestro país ya debe más de 18 billones de pesos, el nivel más alto en la historia.

El texto indica: “Mientras el Gobierno presume ‘finanzas sanas’, las cifras de Hacienda dicen otra cosa: el SHRFSP (la cuenta real de toda la deuda del sector público) llegó a $18 billones, el nivel más alto en la historia. ¿Qué significa eso para ti? Que el endeudamiento por habitante pasó de $83 mil en 2018 a $135 mil en 2025. Un salto de más de 50 mil pesos por persona, sin que te preguntaran”. Y agrega: “En números fríos, de 10.55 a 18.05 billones en siete años; +7.5 billones de deuda nueva; +71% de incremento, y 1.2 billones agregados sólo en el último año. Y sí, el SHRFSP incluye todo lo que muchas veces no se ve en el discurso —Pemex, CFE, intereses, pasivos ocultos, fideicomisos y obligaciones financieras—. No hay “magia” aquí: es deuda, punto. La deuda no deja de crecer, el país no deja de endeudarse y la factura, como siempre, la termina pagando la gente”.