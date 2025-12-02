ANTE CRÍTICAS, POSPONEN COMPARECENCIA DE JEZRAEL LARRACILLA PARA EL MARTES 9 DE ESTE MES PARA ANALIZAR PAQUETE ECONÓMICO 2026

San Francisco de Campeche.- En medio de críticas de actores políticos y del divisionismo al interior de la bancada de Morena por la solicitud de deuda de mil millones de pesos a pagar en 20 años, las y los integrantes de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y de Control Presupuestal y Contable, aprobaron modificar la fecha y hora de la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, correspondiente al análisis del Paquete Fiscal 2026, para que todos los legisladores dispongan de más tiempo y elementos para estudiar a fondo las iniciativas de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y documentos que conforman el paquete económico 2026.



Como nueva fecha quedó el próximo martes 9 de diciembre a las 11:00 de la mañana, en el Centro de Convenciones “Campeche XXI”.