ECONOMÍA COLAPSADA

Todo se les viene abajo, y en lugar de crecimiento, solo hemos visto desplomes en todos los aspectos: seguridad, economía, educación, salud, etcétera…

–“Oigan, expresó don Memín, el rechoncho bolero del Parque Principal, ¿ya se enteraron que en los primeros tres meses del año pasado, nuestro Estado dejó de exportar productos con valor superior a los 2 mil 565 millones de dólares? Es un mundo de dinero el que dejó de ingresar a la economía local, y eso explica también por qué nuestro Producto Interno Bruto sigue en franco desplome” apuntó.

–“Y cómo no van a caer las exportaciones, externó el poeta Casimiro, si este Gobierno de cuarta o de quinta que encabeza la Tía, dejó de otorgar apoyos a los productores de materias primas y de productos de exportación como la miel, el camarón, las frutas o las hortalizas. Si no hay producción no hay economía” razonó.

–“Realmente es una cifra escandalosa, coincidió el viejo Julián. De acuerdo con la publicación del Inegi, durante ese mismo lapso –enero-septiembre de 2024—tuvimos un valor de exportación de nueve mil 248 millones 692 mil dólares, mientras que el año pasado la cifra fue de 6 mil 683 millones 465 mil dólares, es decir, 2 mil 565 millones 227 mil dólares menos, una caída menos 27.7 por ciento”.

–“Y qué ha dicho al respecto la Tía gobernanta o su dizque promotpr de desarrollo económico conocido como “Pashita”? cuestionó intrigante doña Chela. Eso son los datos que nos deberían presumir, o por lo menos explicar para entender el fracaso de este Gobierno. Todo se les viene abajo, y en lugar de crecimiento, solo hemos visto desplomes en todos los aspectos: seguridad, economía, educación, salud, etcétera” despotricó.

–“Y si a eso le sumamos que tenemos unas finanzas estatales endeudadas, y que se perderán varios millones de pesos en pagar los intereses de la deuda, entonces podemos asegurar que el futuro económico de nuestro Estado es desastroso. La Tía gobernanta nos ha llevado definitivamente a la quiebra” razonó el bolero don Memín.

–“Eso sucede, complementó el poeta Casimiro, cuando tenemos a un Gobierno que no quiere gobernar, a una Administración que no da resultados y a unos funcionarios estatales que son totalmente ineptos. Y debemos entender que a ellos, que son foráneos en su mayor parte, no les importa si a nuestro Estado se lo lleva la tiznada o se hunde más y más. Ellos se van a ir el 15 de septiembre de 2027 con sus maletas llenas y jamás regresarán. Ese es el problema de tener en el Gobierno a gente que no quiere a nuestro Estado” subrayó.