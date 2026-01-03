ALGO HABRÁ QUE HACER CON MÉXICO, QUE ES MANEJADO POR LOS CÁRTELES: TRUMP; AFIRMA QUE SHEINBAUM SE HA NEGADO A ELIMINARLOS

Tras la captura de Nicolás Maduro y ataques a Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió: “Algo habrá que hacer con México”, y afirmó que los cárteles manejan México y no la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Fox News, el mandatario norteamericano afirmó que le ha preguntado (a Claudia Sheinbaum) en numerosas ocasiones si quiere que eliminemos a los cárteles, pero ella ha respondido: “No, no, por favor, señor presidente, no”.