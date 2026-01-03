sábado, enero 3, 2026
Lo último:
Internacionales

FILTRA TRUMP PRIMERA FOTO DE MADURO TRAS SER DETENIDO; LO ACUSA DE NARCOTERRORISMO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer las primeras fotografías de Nicolás Maduro tras ser capturado por agentes estadounidenses, durante una operación militar realizada en Venezuela la madrugada de hoy 3 de enero.


A través de su cuenta en la red Truth Social, el mandatario compartió la primera imagen de Maduro a bordo del USS Iwo Jima que lo trasladará a Nueva York, donde es imputado por narcoterrorismo.


En las imágenes se ve a Nicolás Maduro vistiendo una sudadera y pants color gris, con audífonos, lentes oscuros y en las manos una botella de agua.


Donald Trump confirmó la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas tras un ataque militar realizado en Venezuela por autoridades de EUA. Lo responsabilizó de traficar cantidades enormes de estupefacientes a EUA y de estar al frente del Cártel de los Soles.


Detalló que Maduro y Flores están a bordo del buque Iwo Jima que los llevará a Nueva York, donde ya son imputados por delitos como narcorerrorismo y conspiración para traficar cocaína.

También te puede gustar

Recoge a su bebé en la guardería y la encuentra llena de mordeduras

OMS clasifica a la variante India de Covid-19 como muy preocupante a nivel mundial

Obispo asegura que los homosexuales nacen porque las mujeres embarazadas tienen “sexo anormal”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *