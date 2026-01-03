FILTRA TRUMP PRIMERA FOTO DE MADURO TRAS SER DETENIDO; LO ACUSA DE NARCOTERRORISMO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer las primeras fotografías de Nicolás Maduro tras ser capturado por agentes estadounidenses, durante una operación militar realizada en Venezuela la madrugada de hoy 3 de enero.



A través de su cuenta en la red Truth Social, el mandatario compartió la primera imagen de Maduro a bordo del USS Iwo Jima que lo trasladará a Nueva York, donde es imputado por narcoterrorismo.



En las imágenes se ve a Nicolás Maduro vistiendo una sudadera y pants color gris, con audífonos, lentes oscuros y en las manos una botella de agua.



Donald Trump confirmó la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas tras un ataque militar realizado en Venezuela por autoridades de EUA. Lo responsabilizó de traficar cantidades enormes de estupefacientes a EUA y de estar al frente del Cártel de los Soles.



Detalló que Maduro y Flores están a bordo del buque Iwo Jima que los llevará a Nueva York, donde ya son imputados por delitos como narcorerrorismo y conspiración para traficar cocaína.