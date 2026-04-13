LA AMEDIP REALIZARÁ ESTE DOMINGO 18 DE ABRIL EL “PRIMER ENCUENTRO DE PERIODISTAS INTERNACIONALES” EN REPÚBLICA DOMINICANA

Este domingo 19 de abril de 2026, la Asociación de Medios Digitales de Punta Cana (Amedip), en República Dominicana, realizará el “Primer Encuentro de Periodistas Internacionales” donde reunirá a destacados profesionales de la comunicación provenientes de diferentes países, en su mayoría de México.

El evento será a bordo de un catamarán en las aguas del principal polo turístico del Caribe, Punta Cana, y tiene como objetivo fortalecer los lazos de cooperación entre medios digitales, intercambiar experiencias periodísticas y promover el desarrollo de la comunicación internacional en el ámbito turístico.

Amedip será la entidad anfitriona encargada de recibir a la delegación de periodistas internacionales, para brindar un espacio propicio para el diálogo, la integración y la proyección de iniciativas conjuntas que impulsen el posicionamiento mediático de la región.

También se desarrollarán actividades de networking, intercambio cultural y presentaciones institucionales, resaltando la importancia de la comunicación digital en la promoción del turismo y el fortalecimiento de las relaciones entre países hermanos.

La Amedip reafirma con este evento su compromiso con la integración regional, la innovación informativa y el crecimiento del periodismo digital en el Caribe y Latinoamérica.