PERSONAS ARMADAS EN MOTO INTERCEPTAN Y ASALTAN A TAXISTA EN ESCÁRCEGA

Escárcega.- En las inmediaciones de la colonia Ricardo Flores Magón de la cabecera de Escárcega, un taxista fue víctima de un asalto con violencia tras ser interceptado por personas armadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables se desplazaban en una motocicleta, y despojaron al conductor de sus pertenencias cuando se encontraba afuera de la gasera Tergia Autogas.

Tras perpetrar el atraco, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido, lo que generó la movilización de elementos de corporaciones de seguridad en la zona.

Personal de la Vicefiscalía Regional acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras fue implementado un operativo de búsqueda para tratar de ubicar a los responsables.