TARIFA EN CASETA SEYBAPLAYA SUBE A 99 PESOS Y PUENTE ZACATAL A 114

Caminos y Puentes Federales dio a conocer este lunes la actualización de tarifas en la red federal de peaje, incluyendo los tramos con cobro dentro del estado de Campeche.

De acuerdo con el listado oficial de tarifas vigentes 2026, la caseta Seybaplaya, correspondiente al tramo Champotón–Campeche, quedó con una tarifa de 99 pesos para automóviles.

Asimismo, el puente El Zacatal, en el acceso a Ciudad del Carmen, quedó establecido en 114 pesos para automóviles dentro del apartado de puentes nacionales.

El documento federal identifica estos puntos como los únicos tramos de cobro dentro del estado incluidos en la actualización.