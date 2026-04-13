NIÑO DE KÍNDER SUFRE FUERTE GOLPE EN LA CABEZA Y ACUSAN QUE DIRECTORA NO DIO LA CARA

San Francisco de Campeche.- Un menor de 4 años sufrió con un fuerte golpe en la cabeza en el Jardín de Niños “Guadalupe Borja de Díaz Ordaz”, ante lo cual su abuelito señor Rafael Morales Peralta exige una explicación a la directora, ya que la maestra dejó al niño con una prestadora de servicio para salir a platicar con otras profesoras y quisieron ocultar el accidente, y anunció que irá a la Secretaría de Educación para hablar con quien tenga que hacerlo para que se aclare esta situación, incluso aunque sea por escrito por parte de la responsable del plantel.

Relató que cuando su nuera quiso entrar, el niño estaba privado de llanto y le estaban secando la sangre, de ahí me marcó y vine para llevarlo de manera urgente a una clínica particular, ahora quiero que la directora dé la cara y me explique lo que pasó. La maestra aseguró que se hará cargo del gasto médico del menor, quien no aguantaba el dolor ahorita que lo dejé en el hospital, reveló, y recriminó: “No se vale, porque uno deja al niño confiado en que tienen el cuidado y les enseñan bien”.

Por su lado, la abuelita de la víctima narró que al llegar le preguntó a la maestra si vio cómo ocurrió el accidente, y le respondió que no, y que al comunicarse como de costumbre con su hija, ésta le indicó que los niños jugaban solitos, sin supervisión de la docente, entonces imagínense cuántos accidentes pasan y uno como padre no sabe qué golpe llevó, ante lo cual nos vamos a guiar de lo que el niño nos diga.

El kínder se ubica en la calle 67-C, entre 14 y 66 del barrio de San Román.