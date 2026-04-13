MORENA RESPALDA RECORTES A CONGRESOS: “AUSTERIDAD PARA PROGRAMAS SOCIALES”, AFIRMA TALANGO

El diputado local de Morena, Omar Talango Cervantes, expresó su respaldo al llamado Plan B electoral promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla la reducción de recursos a congresos locales y ayuntamientos en el país y aseguró que su bancada apoya cualquier medida enfocada en la austeridad, al considerar que estos ajustes permiten redirigir recursos hacia programas sociales.

Asegura que en Campeche el impacto sería menor, ya que el Congreso estatal se ubica entre los de menor presupuesto a nivel nacional y rechazó que exista riesgo de desvío de recursos con fines electorales, pese a la cercanía de procesos comiciales. Afirmó que, desde 2018, el gobierno federal ha mantenido un manejo adecuado de los fondos públicos, lo que garantiza su correcta aplicación en beneficio de la población.

Como ejemplo, mencionó programas sociales como becas educativas y apoyos para mujeres mayores, los cuales calificó como bien recibidos por la ciudadanía. Finalmente, explicó que la redistribución de los recursos no responde a una lógica directa por entidad, sino a reglas de operación federales, por lo que los ajustes pueden beneficiar a distintos estados.