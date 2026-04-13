CLAUDIA SHEINBAUM SE RÍE SOBRE INCREMENTO EN EL PRECIO DE ALIMENTOS

La presidenta Claudia Sheinbaum generó críticas tras referirse entre risas al incremento en el precio de productos básicos como el jitomate, la carne y la calabaza, en un contexto donde el costo de la canasta alimentaria continúa presionando la economía de millones de familias.

Durante su comentario, planteó como medida solicitar al secretario de Hacienda acudir a mercados para observar la situación. Las reacciones señalan que el tema no radica en la falta de información, sino en la forma en que se aborda una problemática cotidiana para los hogares, donde cada vez resulta más difícil cubrir los gastos básicos de alimentación.