COLECTIVOS LOCALIZAN 219 RESTOS HUMANOS EN EL LAGO DE CHALCO 

En apenas cuatro días de búsqueda, colectivos de familias en coordinación con autoridades localizaron 219 restos humanos en el lago de Chalco, evidenciando la magnitud de la crisis de desapariciones en el país. Las labores se realizaron del 7 al 10 de abril en la zona de lagunas, donde los hallazgos aumentaron de forma progresiva.

En la última jornada, se encontraron 90 restos en un solo día, cifra que encendió la alerta entre familiares y organizaciones, quienes participan directamente en las labores ante la falta de resultados previos.

Tras estos descubrimientos, familiares de personas desaparecidas exigieron claridad en los procesos periciales, así como información puntual sobre la identificación de los restos. Denunciaron que, pese a la gravedad de los hallazgos, persiste la opacidad en el manejo de la información por parte de las autoridades.

Fuente: La Silla Rota