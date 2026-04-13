CON NARRATIVA DE TRANSFORMACIÓN, EL GOBIERNO DE LAYDA QUIERE CAMBIAR DESEMPLEO POR INVERSIÓN, MIEDO POR PAZ Y ABANDONO POR SALUD

Mientras la economía de Campeche sigue en crisis, permea la inseguridad y empresas como la italiana Bonatti, a cargo del gasoducto, no le paga desde hace 4 meses a volqueteros locales y prefiere contratar a foráneos, el vocero estatal Walther Patrón Bacab dio a conocer el lanzamiento oficial de la campaña “El Gobierno de todos transforma” que, presumió, no es sólo un simple cambio de texto, sino un mensaje, una narrativa que se va a trabajar con todas las empresas de comunicación, “para enseñar, mostrar, producir y generar infografías, videos y gráficas a las cuales ustedes tendrán acceso”.

Pero en su ímpetu aceptó los problemas que aquejan al Estado y no son atendidos, pues el vocero señaló que el Gobierno de su jefa Layda Sansores pretende transformar el desempleo en inversiones, el miedo en paz, el abandono en salud y el olvido en obras, y también admitió que los funcionarios no cumplen su encomienda al revelar la nueva filosofía de hacer “más territorio y menos escritorio”, y un ejemplo será la gobernadora, con visitas de 1 día a cada Municipio una vez al mes.

También adelantó que la próxima semana darán a conocer el primer portal para que todos los periodistas y ciudadanos accedan a las campañas de la vocería, pues “debemos transformar a partir también de la comunicación”.

Patrón Bacab, quien está en descarada campaña proselitista adelantada en redes sociales, reveló que “tenemos producidos videos para Calakmul, Seybaplaya, Playa Bonita y muchos lugares turísticos, y el mismo turistero podrá ver esta narrativa y cómo estamos cambiando la vida de los ciudadanos a partir de todo esto. Esta semana se trabajará con los periodistas y voceros para una capacitación de cómo va a bajar este flujo de información, que además de boletines tendrá historias, testimonios, coberturas y entrevistas, para que los medios nos ayuden a generar este mensaje que transforma de muchas formas”.