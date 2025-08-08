ANUNCIARÁN PERIODO ADICIONAL GRATUITO E INICIO DE OPERACIONES TOTALES DEL KO’OX: LARRACILLA

Al manifestar que la empresa Movibús, encargada de operar el sistema Ko’ox, deberá constituir un fideicomiso que concentrará ingresos y egresos, Jezrael Larracilla Pérez, secretario de Administración y Finanzas del Estado, señaló que la gobernadora Layda Sansores informará de un periodo de gratuidad adicional y del inicio total de operaciones.

Expuso que por el momento el sistema como tal no está completo, sino en etapa de armonización de la ciudadanía con este transporte, y que la empresa Movibús, encargada de operar el sistema, deberá constituir un fideicomiso que concentrará los ingresos y egresos del proyecto, siendo esta una obligación legal que busca asegurar la supervisión gubernamental y la claridad en el uso de los fondos.

Actualmente, prosiguió Larracilla Pérez, el sistema está en una fase inicial en la troncal con los primeros 22 camiones que operan de manera gratuita. La gratuidad fue anunciada previamente por la gobernadora, y se extenderá cuando el sistema esté completo con la incorporación de los 124 camiones previstos en su última fase, lo que anunciará la mandataria.

“En este momento no hay recursos que se vayan a una bolsa del fideicomiso, porque los concesionarios todavía no están percibiendo esos ingresos”, aclaró.

El funcionario explicó también que el crédito solicitado por Movibús para implementar el sistema fue gestionado a través de Bancampeche, un órgano gubernamental que facilitó los recursos necesarios.

La cifra estimada asciende a 300 millones de pesos, que será cubierto por la empresa privada y cuya administración estará sujeta a mecanismos de transparencia establecidos en el fideicomiso.

Del mantenimiento de los autobuses y otros gastos operativos, Larracilla Pérez puntualizó que están contemplados en la tarifa a cobrar una vez finalizado el periodo gratuito. “Son responsabilidad de Movibús, aunque están incluidos en la corrida financiera presentada”, precisó.