LAS AUTORIDADES ACTUARON EN EL CASO DE ARACELY PERO NOS TOMÓ POR SORPRESA A TODOS, DICE EL ALCALDE HERNÁNDEZ RATH PERO NO ACLARA QUÉ HICIERON

Sin precisar o detallar en qué consistió el seguimiento o apoyo oficial, el alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, aseguró que en el caso de Aracely, madre que tras pedir ayuda y alertar en redes sociales que corría peligro fue asesinada, las autoridades “actuaron pero nos tomó por sorpresa a todos”, y que en este tipo de casos se investiga a fondo.

Sin especificar qué tipo de acciones preventivas fueron aplicadas ni el nivel de seguimiento que se dio antes del crimen, el edil manifestó: “Sé que las autoridades han estado al pendiente de esto, que es muy lamentable, y quién con conocimiento de que puede suceder algo pues no actúa ¿no?, y las autoridades han actuado, pero esto nos tomó por sorpresa a todos”.

