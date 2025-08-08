RECULA PABLO Y CANCELA EXÁMENES ANTIDOPING QUE NO RESPETABAN DERECHOS LABORALES NI DE PRIVACIDAD: URUETA MOHA

Luego de constantes quejas por parte de trabajadores del Ayuntamiento, el secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, anunció que fueron cancelados los obligatorios exámenes antidoping en diversas áreas de la Comuna, tras reunión con el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y ante el inicio de consultas con abogados para tomar medidas legales.

El dirigente sindical lo calificó como un logro importante en materia de derechos laborales y de privacidad, pues los procedimientos se realizaban sin previo acuerdo y en condiciones invasivas, incómodas e incluso humillantes para las y los empleados.

“Era muy incómodo para los compañeros, ya que tenían que entrar al baño acompañados por otra persona, y en el caso de las mujeres con otra mujer”.

Aunque las condiciones generales de trabajo mencionan la posibilidad de aplicar exámenes médicos, no se especificaban las condiciones ni se garantizaba el respeto a la dignidad de los empleados, algunos de los cuales dijeron sentirse violentados, e incluso hubo casos de despido tras resultados positivos, lo que generó inconformidad y temor, pues hay medicinas que tienen sustancias no autorizadas y no se sabe, expuso Urueta Moha.

El sindicato ya había iniciado consultas con un bufete de abogados para evaluar el procedimiento, pero el alcalde ordenó detener definitivamente estos operativos, lo cual fue recibido con alivio por parte del gremio.

El dirigente aclaró que en casos específicos como conductas alteradas bajo sospecha de consumo, sí procede la aplicación del referido examen, para prevenir riesgos a otros trabajadores o al propio implicado.