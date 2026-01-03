ACUSACIÓN FORMAL CONTRA MADURO “PRINGA” A MÉXICO POR EL CÁRTEL DE SINALOA Y LOS ZETAS

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal contra Nicolás Maduro, sin embargo, el documento (del Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York) no sólo se refiere a Venezuela, sino también menciona a México.

Señala que Maduro y otros altos funcionarios venezolanos habrían conspirado durante años con organizaciones criminales para introducir cocaína a Estados Unidos.



Entre los grupos señalados destacan el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, y el expediente sostiene que rutas, logística y protección institucional permitieron el tránsito de droga desde Colombia, pasando por Venezuela y México, hacia territorio estadounidense.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz recalca que la acusación menciona cooperación entre actores estatales venezolanos y redes criminales con presencia histórica en México, lo que coloca a nuestro país como territorio clave en la narrativa judicial estadounidense sobre narcotráfico y “narcoterrorismo”.