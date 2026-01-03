NO PUEDO CALLAR ANTE EL SECUESTRO DE MADURO, AFIRMA AMLO, Y ACUSA AL GOBIERNO DE TRUMP DE ACTUAR COMO UNA TIRANÍA MUNDIAL

A través de un mensaje en sus redes sociales, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para reaccionar ante la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, y recordó que, “aunque estoy retirado de la política, mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el Gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”.



Pidió al Presidente Trump no caer en la autocomplacencia ni escuchar el canto de las sirenas. “Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”.



Por último, AMLO le pide al mandatario estadounidense que “el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo”.