AHORA EL SENADO SUSPENDE REUNIÓN DONDE AUTORIZARÍA INGRESO DE MILITARES ESTADOUNIDENSES PARA EJERCICIOS NAVALES

Tras la advertencia del presidente norteamericano Donald Trump de que “algo habrá que hacer con México”, que “es manejado por cárt3l3s”, y la rápida elaboración y difusión de un comunicado donde gobernadores morenistas respaldan la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora el Senado de la República suspendió la reunión extraordinaria de Comisiones programada para este lunes 5 de enero, donde se tenía previsto autorizar la entrada a territorio nacional de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos para participar en ejercicios navales y la salida de elementos de la Armada mexicana a Camp Shelby, Mississippi, para un ejercicio similar.



La Comisión de Marina, que preside el senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, programó la reunión desde la última semana de diciembre, pues la intención era autorizar las 2 solicitudes de entrada y salida de tropas de la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de que pudieran votarse en un periodo extraordinario, el 13 de este mes.

El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante de la Comisión de Marina, precisó que hoy al mediodía fueron notificados de que la reunión se pospuso, y “es un dato importante que hay que observar”, toda vez que las nuevas circunstancias, luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, las acechanzas que existen, obligan “a darnos un tiempo prudente para abordar ese y otros temas”.



Sheinbaum Pardo solicitó le autoricen permitir la salida de tropas de la Armada de México, a fin de que participen en el evento denominado “Aumentar la capacidad de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo del 18 de enero al 13 de marzo del próximo año en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos.



Igualmente, solicita el aval del Senado para permitir el ingreso a territorio nacional de personal del Navy SEAL´s y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, para participar en el ejercicio naval denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, a realizarse en tres sedes: el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México, el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (Cencaeim), de Champotón, y el Mando Naval de Ciudad del Carmen, ambos en Campeche.

Tomado de La Jornada.