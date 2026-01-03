RED DE DROGAS DE MADURO EMBARRA AL GOBIERNO DE LAYDA Y A AMLO: ESTAMOS UNIDOS CAMPECHANOS

Tras preguntar: “¿Sabes por qué la Cuarta Transformación y, sobre todo, Layda Sansores se están cagando de miedo con la captura de Nicolás Maduro?”, la página digital Estamos Unidos Campechanos muestra un reporte de Aristegui Noticias que habla de una incautación, ocurrida en el año dos mil seis, en Campeche, donde funcionarios venezolanos enviaron cinco punto cinco toneladas de cocaína en un jet desde un aeropuerto de Venezuela. Aunque se pagaron sobornos para aprobar el plan de vuelo, la aeronave fue asegurada en la terminal aérea de Ciudad del Carmen.

Esto provocó que los narcos de Venezuela tuvieran que pagar una multa o soborno de dos punto cinco millones de dólares a Diosdado Cabello, entonces ministro de Interior y Justicia de ese país, para no ser arrestados ahí, tras el fracaso de la operación.

La acusación formal de Estados Unidos contra Nicolás Maduro señala que México no solo era una ruta de paso, sino también un lugar con socios de Maduro, y menciona al Cártel de Sinaloa y a Los Zetas, con quienes presuntamente coordinaba los envíos masivos de droga y el retorno de dinero en efectivo, bajo la cobertura y protección de la diplomacia, agrega el reporte de Aristegui Noticias.

A su publicación agrega el siguiente texto: “Donald Trump reveló por qué Campeche se encuentra bajo amenaza; la Cuarta Transformación lo sabía y traficaba drogas con Venezuela. Cuando el dictador Nicolás Maduro visitó Palenque con Andrés Manuel López Obrador, invitaron a Layda Sansores a seguir instrucciones precisas. Lo mismo ocurrió cuando el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó Campeche: se coordinaron rutas de tráfico. Todas estas evidencias Washington, Distrito de Columbia, las tiene bajo una lupa precisa; también el nombre de la mandataria está bajo investigación. Ahora entendemos la rápida redacción y reacción para alinearse a la narrativa de no intervención, pues toda la red de tráfico venezolana embarra al gobierno de Layda Sansores, así como a Andrés Manuel López Obrador”.

Y agrega: “Ahora entendemos mucho sicariato en el estado. Con razón aparecen venezolanos, colombianos y campechanos desvividos por todo el territorio campechano. Es una decadencia total. Campeche, tan lejos de ser lo que era… ¿En manos de quién estamos?”.