POLÍTICA PENINSULAR | MÉXICO DEBE ALISTARSE PARA UN CAMBIO DE RÉGIMEN EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 2027 | Por: Marco Antonio Bazán 

Morena Sí lleva al país al caos económico y social por los excesos que cometen funcionarios de los tres niveles de gobierno pero que desafortunadamente están protegidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien encubre la corrupción, impunidad, latrocinio, tráfico de influencias,nepotismo, crimen organizado, lavado de dinero en perjuicio del noble pueblo.

El régimen sigue aumentando la deuda pública que pasa de los 10.4 billones en 2018 y en siete años ya rebasaron los 20 billones de pesos.

Sin embargo, siguen los excesos e irregularidades de altos funcionarios cómo Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña, la gobernadora Layda Sansores en Campeche, Rocío NAHLE García en Veracruz, Américo Villarreal en Tamaulipas, Alfonso Durazo en Sonora, Rubén Rocha Moya en Sinaloa, los hijos de AMLO, etcétera.

Hoy, la presidenta condenó la intervención militar en Venezuela pero nuestro país convulsiona en una vorágine delictiva, corrupción e impunidad debido a la inacción para combatirlo.

Acabaron con el Poder Judicial, organismos autónomos, y lo hicieron de manera burda y lamentable violando la Constitución Política del país.

La historia sirve para entender lo que a primera vista parece justicia…

pero casi siempre termina siendo negocio.

Hoy circula la noticia de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro

y la pregunta no es ¿qué pasó?,

sino ¿por qué siempre pasa igual?.

Porque cuándo se llevan a un hombre

y el régimen sigue intacto, la respuesta no está en la libertad,

está en los intereses.

Estados Unidos nunca ha liberado pueblos,

ha liberado recursos.

Lo hizo en Panamá con Manuel Antonio Noriega,

en Libia con Muammar Muhammad Abu Minyar Al-Gadafi,

en Afganistán con Osama Bin Laden,

en Irán con Qasem Soleimani…

y ahora el nombre cambia,

pero el guion es el mismo.

Petróleo, minerales, tierras.

El discurso habla de democracia,

pero las manos cuentan billetes.

¿Y después qué sigue?

Casi nada cambia.

Se aseguran los recursos,

se pacta con los mismos de siempre,

y los pueblos… siguen esperando.

Esto no es un mensaje de burla ni de pesimismo para un pueblo venezolano

que ha tenido que migrar, huir, resistir.

Es un recordatorio incómodo:

Las liberaciones duraderas no llegan en aviones extranjeros.

Llegan cuando los pueblos se organizan,

cuando se rompen pactos podridos,

cuando se escriben nuevas reglas

y se defiende la dignidad con fuerza propia.

Si no, solo quedan brasas,

y esas brasas tarde o temprano

se convierten en infiernos.

Y como siempre,

el dolor lo paga la gente común.

Por eso es muy importante que la sociedad mexicana despierte de éste letargo y en las próximas elecciones participe para buscar el cambio verdadero porque la Cuarta Transformación nos engañó, traicionó y robó nuestra Seguridad y nuestros derechos para tener un mejor sistema de salud, educación, comunicación, etcétera.