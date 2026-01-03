AUDIOS Y DOCUMENTOS EXHIBEN NEGOCIOS DEL CLAN LÓPEZ BELTRÁN EN EL TREN INTEROCEÁNICO: LATINUS INVESTIGA

En redes sociales, nuevos audios y documentos revelados por Latinus Investiga exhiben cómo operaron los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el proyecto del Tren Interoceánico a través de su red de negocios conocida como El Clan, y muestra que Amílcar Olán, amigo cercano y prestanombre de Andy y Gonzalo López Beltrán, mantuvo intacto su negocio de balasto hasta el final del sexenio pasado y obtuvo contratos millonarios dentro de este proyecto ferroviario estratégico, supervisado directamente por Gonzalo López Beltrán.

De acuerdo con la investigación, en enero de 2024 Amílcar Olán consiguió un contrato por 47.6 millones de pesos para suministrar balasto destinado a la rehabilitación de la línea K del Tren Interoceánico, que conecta Ixtepec, Oaxaca, con la frontera de Guatemala, y lo firmó con el Grupo Ferrocarrilero del Sureste, responsable de más de 450 kilómetros de rehabilitación ferroviaria, y obligaba a la entrega de 30 mil metros cúbicos de material pétreo. El esquema de operación replicó el modelo ya utilizado por El Clan en el Tren Maya, donde explotaron minas, controlaron el transporte y trituración del balasto y obtuvieron ganancias multimillonarias.

Los audios revelan que el balasto fue vendido a través de Grupo GAMI, empresa vinculada a Grupo Indy, la constructora favorecida en administraciones de Claudia Sheinbaum y socia recurrente de El Clan, y la cual, junto con Rexa y Construcciones Urales, rehabilita la línea K y ya prepara nuevos proyectos con el Gobierno de Sheinbaum, incluido un tramo ferroviario entre Saltillo, Coahuila, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En una llamada de octubre de 2023, Amílcar Olán acordó con Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Gonzalo López Beltrán, un precio de 1,370 pesos por metro cúbico de balasto, sin IVA, además de detallar la logística de transporte desde Veracruz hasta Ixtepec. Las grabaciones también exhiben que la mayor ganancia del grupo no estaba en la venta de la piedra, sino en su traslado.

En conversaciones interceptadas, Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán explican que por cada metro cúbico y por cada kilómetro recorrido, el ingreso se multiplicaba, al sumar un peso por kilómetro más 500 pesos adicionales por la piedra.

A pesar de que Latinus Investiga ya había revelado en 2024 los negocios de El Clan en la venta de medicinas y en obras emblemáticas del obradorismo, documentos oficiales muestran que Amílcar continuó recibiendo trato preferencial, incluyendo asesoría de Nacional Financiera para integrarse al programa Cadenas Productivas, con apoyo del despacho Consultores Acosta Quintero y Asociados.