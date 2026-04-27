COLECTIVO CONFRONTA A NOROÑA EN SINALOA: ¿QUÉ SE SIENTE SER TRAIDOR A LA PATRIA?

El senador Gerardo Fernández Noroña fue confrontado por integrantes del colectivo Guerreros Azules durante una asamblea informativa realizada en Culiacán, evento convocado por la senadora Imelda Castro Castro. Los manifestantes ingresaron al lugar con mantas y pancartas, además de consignas en contra del legislador, señalando que no es bienvenido en la entidad. Entre los mensajes visibles se encontraban frases como “Noroña perjudicó a policías” y “Noroña no eres bienvenido en Sinaloa”.

El colectivo indicó que el senador habría frenado una iniciativa que buscaba garantizar el pago de prestaciones a expolicías, motivo por el cual realizaron la protesta. Ante los hechos, Fernández Noroña declaró que se trató de un intento de boicot al evento, señalando que los inconformes no acudieron con la intención de dialogar, sino de interrumpir la asamblea.

Posteriormente, un ciudadano lo encaró directamente y le lanzó cuestionamientos, entre ellos: “¿Qué se siente ser traidor a la patria?”. En un video difundido se observa al senador intentar retirar el teléfono con el que era grabado.