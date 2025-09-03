¿LAYDA VA POR PROPIEDADES DE ALITO CON NUEVA LA LEY DE EXPROPIACIÓN?, NO CREO QUE LO HAGA, PERO PUSIERON CENSOR A PERIODISTA: CIRO GÓMEZ

Durante la transmisión de su programa Fórmula Noticias, el periodista Ciro Gómez Leyva tocó el tema de la aprobación de reformas a la Ley de Expropiación, que un diputado de Morena bautizó como la “ley Alito”, pese a que en tribuna sus compañeros de partido argumentaron que no se trata de quitarle predios a particulares, sino de aplicar el criterio de la utilidad pública.

Hizo enlace telefónico con una reportera, quien explicó que dicho legislador guinda subió a sus redes sociales que dicha normativa sólo se usará en casos particulares y específicos, ¿cuál?, las hectáreas y la casa de Alito.

Ciro Gómez Leyva expresó: “Qué cosa que lo digan aunque no lo hagan, qué cosa que lo estén diciendo. Supongo que no lo harán”, a lo que su compañero conductor resaltó:

“Pues uno supone que no, pero se hizo rapidísimo para variar una iniciativa al estilo Morena, se subió y fue aprobada ayer mismo en el Congreso, y encima de todo, si hacen estas apropiaciones te van a pagar a 10 años sin importar que mientras se esté trabajando en lo que considere el Estado. Es irregularidad tras irregularidad, pero ya vimos que en todo caso podría tener una dedicatoria específica para Alejandro Moreno”.

Ciro Gómez finalizó: “No creo que lo vayan a 3j3cutar, pero con Layda Sansores y los suyos tampoco creíamos que le pusieran un interventor a un periodista”.