REFORMA DE EXPROPIACIÓN PONE EN RIESGO DERECHOS DE LOS CIUDADANOS; “NO ES MODERNIZAR, ES MORENIZAR”: MEDINA FARFÁN

El presidente del PRI en Campeche, Ricardo Medina Farfán, cuestionó la aprobación de la Ley de Expropiación y Demás Limitaciones al Derecho de Propiedad en el Congreso del Estado, al señalar que esta reforma promovida por el gobierno de Morena representa un retroceso en derechos y libertades. Afirmó que después de más de cuatro décadas de mantener una legislación en la materia, resulta sospechoso que justo ahora se busque cambiarla, advirtiendo que “no es modernizar, es morenizar la ley”.

Entre las principales preocupaciones planteadas por el dirigente priista destacó que, si no se ubica al propietario de un bien, el gobierno podría notificar únicamente mediante publicaciones en el periódico oficial, sin agotar una búsqueda exhaustiva. También denunció que el nuevo esquema de pago deja en desventaja a los ciudadanos, pues aunque se toma en cuenta el valor comercial, la indemnización podría calcularse con base en la última operación y cumplirse en un plazo de hasta diez años. Esto, dijo, abre la puerta a procedimientos de expropiación a espaldas de la ciudadanía y sin dar oportunidad de defensa.

Medina Farfán advirtió que esta iniciativa responde a una estrategia nacional de Morena, recordando que en la Ciudad de México el gobierno de Clara Brugada ya ha aplicado mecanismos similares. Por ello, adelantó que el PRI mantiene diálogo con sus diputados locales para analizar una posible acción de inconstitucionalidad y recalcó que los ciudadanos también podrían recurrir al juicio de amparo. No obstante, consideró que los contrapesos en el Poder Judicial son limitados por los compromisos políticos de jueces y magistrados con Morena.