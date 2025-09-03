CARLOS UCÁN CONFIRMA QUE LA LEY DE EXPROPIACIÓN TIENE FINES POLÍTICOS CONTRA “ALITO” Y OTROS QUE CONSIDEREN ADVERSARIOS

En Campeche, Morena dejó en claro sus intenciones con la aprobación de la reforma a la Ley de Expropiación en el Congreso del Estado, pues la nueva normativa abre la puerta a que se actúe directamente contra bienes vinculados al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El propio diputado local de Morena, Carlos Ucán, confirmó esta finalidad al bautizar la reforma como la “Ley Alito” y señalar que se aplicará en casos particulares, poniendo como ejemplo las hectáreas y la casa del exgobernador. Su declaración evidenció que la medida no busca un beneficio general para los ciudadanos, sino que tiene un objetivo específico contra el político priista.

Con ello, quedó expuesto que la reforma aprobada por la mayoría morenista en el Congreso estatal tiene un trasfondo político, al consolidar un marco legal que, más allá de fortalecer la justicia social, se convierte en un mecanismo de presión dirigido a los adversarios del gobierno en turno.