DELMA RABELO DENUNCIA AL CONSEJERO JURÍDICO PEDRO ALCUDIA POR VIOLENCIA POLÍTICA Y ABUSO DE PODER

La diputada Delma Rabelo Cuevas presentó hoy denuncias ante la Secretaría de la Contraloría y el Instituto Electoral del Estado en contra del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Juan Pedro Alcudia, por presuntos actos de violencia institucional contra las mujeres, violencia política en razón de género y violaciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Rabelo Cuevas señaló que la respuesta de Alcudia al amparo que le fue concedido por calumnias e injurias difundidas en el “Martes del Jaguar” en 2023 no tuvo carácter jurídico, sino que constituyó un acto de exhibición, minimización y degradación. Durante la comparecencia, el funcionario buscó desacreditar el amparo y personalizó su intervención con el objetivo de desprestigiar a la legisladora y minimizar la violencia de género que sufrió antes de asumir su cargo como diputada.

La legisladora advirtió que no permitirá que se normalice el abuso de poder ni la violencia política, subrayando que continuará defendiendo sus derechos como mujer y ciudadana, así como la integridad de las instituciones ante actos que buscan intimidar y deslegitimar a quienes participan en la vida política del estado.