PRIMER CASO CONFIRMADO DE SARAMPIÓN EN CARMEN ELEVA A 14 LOS CONTAGIOS EN CAMPECHE

Escuelas podrían convertirse en focos de infección, advierte Fonoy

Ciudad del Carmen .- Mientras el Boletín epidemiológico nacional de la Secretaría de Salud federal reportó un nuevo caso de sarampión en Campeche, con lo cual suman 14 casos confirmados acumulados y 70 en estudio, Rafael Javier Fonoy Jiménez, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Generales, capítulo local, confirmó que dicho contagio fue en Carmen, siendo el primero que registra, y alertó que las escuelas pueden convertirse en focos de infección.

La dependencia federal no precisó el Municipio ni si se trata de una mujer o un varón, sin embargo, Fonoy Jiménez reveló que era algo esperado por las condiciones de movilidad que tiene Carmen, con población flotante y constantes viajes relacionados con la industria petrolera. “Ahora lo importante es mantener la vigilancia epidemiológica y reforzar la vacunación”, destacó.

Advirtió que las escuelas pueden convertirse en focos de infección, ante lo cual hizo un llamado a los padres a verificar que sus hijos tienen las vacunas al día, pero de no ser así que acudan de inmediato a la autoridad sanitaria.

Fonoy Jiménez explicó que, desde la declaración del brote de sarampión en el país, la Secretaría de Salud federal emitió lineamientos y protocolos de atención que cada institución —ya sea IMSS, Issste, Bienestar y hospitales generales— debe aplicar, para detectar, atender y canalizar a pacientes sospechosos o confirmados.

Estos protocolos incluyen la identificación temprana de síntomas, seguimiento clínico, medidas de aislamiento y, en caso necesario, hospitalización.

El médico exhortó a la población a no minimizar síntomas y buscar atención médica oportuna. “Si nos confiamos y dejamos pasar demasiado tiempo, aumentamos el riesgo de complicaciones”.