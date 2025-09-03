LEY DE EXPROPIACIÓN SERÁ MÁS JUSTA, ASEGURA ANTONIO JIMÉNEZ

San Francisco de Campeche.- El presidente de la Junta de Gobierno y de Administración del Congreso del Estado, diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, aseguró que fue aprobada una ley más justa, garantista en términos de derecho, ¿y cuáles son los elementos más importantes de esta reforma?, lo primero, que se establecen dos momentos, uno de hacer una declaratoria de utilidad donde después de 44 años se le da la oportunidad al ciudadano campechano o al ciudadano de ser escuchado, y poder incorporar algunas precisiones por las que no estaría de acuerdo con la declaratoria de utilidad pública.



El legislador morenista agregó que la Ley de Expropiación establece que cuando el Estado considera y justifica que algún bien inmueble o inmueble es de importancia relevante para el bien común, para la colectividad, por ejemplo parques, canchas, hospitales, escuelas, calles, entonces se fortalecen los procesos de participación de los ciudadanos y también la indemnización, establecer temporalidades.



Lo que establecía la ley de 1981, que hoy por primera vez se actualizó y ya fue aprobada -continuó-, es incorporar poder darle certeza jurídica a la gente, “que la gente pueda tener una indemnización a través del valor comercial de sus propiedades”.



Además, dijo que la ley de hace 44 años establecía que el Estado tenía hasta 10 años para pagar un proceso de indemnización, y ahora fue presentada una iniciativa para reducir esta temporalidad hasta por dos años, sin embargo, el Estado puede pagar de manera inmediata. De hecho, haciendo una lectura y una interrelación de los artículos de la ley, el Estado, una vez que 3j3cuta la expropiación, está obligado a dar una indemnización.



Lo que tenemos el día de hoy es una Ley de Expropiación más justa, y no se va a ir a estar expropiando por expropiando propiedades, por el contrario, se está dando una precisión con garantías a los ciudadanos y también se busca que la normativa ley de expropiación cumpla con su objetivo, que es poder tener causas para la declaratoria de la utilidad pública, externó el diputado guinda.



Jiménez Gutiérrez arremetió contra la oposición al afirmar que “no hay que creerles las mentiras”, esto en relación a las reformas a la Ley de Expropiación del Estado, porque, aseguró, “venimos a actualizar una ley que desde 1981 no tenía ningún tipo de reforma, ningún tipo de actualización, que no dejaba espacios para la escucha de los ciudadanos y no permitía que la indemnización de un proceso de expropiación pudiera ser justa”.