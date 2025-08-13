REAPARECERÍA LAYDA ESTE FIN DE SEMANA EN CAMPECHE POR GIRA DE SHEINBAUM EN CALAKMUL, TRAS MÁS DE 10 DÍAS DE SER CAPTADO RUMBO A HOLANDA

Tras salir del país hace más de 10 para ir a pasear a Holanda luego dirigir su mensaje por su IV Informe, la gobernadora reaparecería este fin de semana en la gira de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, para demostrar su humildad y justa medianía.



Y es que de acuerdo con la agenda de la mandataria federal, este viernes tiene programada una conferencia de prensa en la Base Aeronaval de Chetumal, Othón P. Blanco. Quintana Roo, a las 8:00 de la mañana; a las 12:45 dirigirá un mensaje a medios en Flores, Guatemala; y a las 17:30 encabezará conferencia y firma de acuerdos en el Hotel Tren Maya de Calakmul, Campeche.



Y finalmente para el sábado 16 de agosto, al mediodía presidirá la inauguración del Centro Libre de Mujeres, en Xpujil, Calakmul.