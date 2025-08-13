AUMENTARON EN 36% LOS ABUSOS SEXUALES Y EN 32% LAS VIOLACION3S SIMPLES, RECONOCE EL FISCAL

El fiscal general del Estado de Campeche, Jakson Villacís Rosado, reconoció que hubo un incremento del 32 por ciento en las carpetas por violación simple, al registrar un total de 55 casos, de los cuales 18 ya fueron judicializados.



En tanto que por abuso sexual se tienen 91 carpetas de investigación, de las que 33 fueron judicializadas para un aumento del 36%; además existen 71 carpetas judicializadas por violencia intrafamiliar.



Esto representa un 46.47 por ciento de operaciones totales de la Fiscalía General del Estado.