ANTE RECLAMOS CIUDADANOS, ANUNCIAN SOMBREADERO EN ÁREA DE TRANSBORDO EN LA PABLO GARCÍA; ARTEC SOLICITARÁ EN OTROS PUNTOS: REHN

Luego de las reiteradas quejas ciudadanas en redes sociales, Bernhard Rehn, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad Y Obras Públicas, confirmó que a petición de la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec), se está construyendo un sombreadero más amplio en el punto de transbordo de Pablo García, y luego a solicitud de la misma autoridad serán levantados otros paraderos en diferentes puntos de la ciudad.

Aunque es construido el sombreadero, no pudo precisar las características del mismo, ni a cuánta gente podría dar cabida, sólo reveló que tendrá 12 metros de largo.

En el caso del paradero de Soriana, dijo que se está esperando la información por parte de la Artec y Movibús, “lo que ellos nos soliciten nosotros lo vamos analizar. “En el sitio se analiza, los espacios son reducidos y vemos qué tipo de paraderos podemos construir”.

El funcionario de origen austriaco dijo no poder informar de la inversión en los paraderos, “pero son económicas y en breve informaremos en qué parte vamos a construirlos”, dijo.