HALLAN 2 CADÁVERES CON HUELLAS DE VIOLENCIA EN PIXTÚN; AL PARECER FUERON ASESINADOS CON ARMAS DE FUEGO

Durante la tarde de ayer viernes 7 de noviembre fue reportado el hallazgo de dos cuerpos con huellas de violencia en San Pablo Pixtún, perteneciente al Municipio de Champotón.

Las personas presuntamente fueron ultimadas con armas de fuego, y sus restos mortales trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Con ellos sumarían 3 las personas ejecutadas en lo que va de noviembre, aunque de confirmarse el asesinato al estilo sicarial del joven conocido como “Tilín” sumarían cuatro, tres de ellos en menos de 24 horas.